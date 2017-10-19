Абдулатипов: сотрудничество стран Каспийского региона должно вестись на равных условиях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудничество стран Каспийского региона должно стать равноправным, выстаивать его необходимо комплексно. Такое мнение озвучил ТАСС в четверг экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, назначенный на пост специального представителя президента России по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона.

"Нужен комплексный подход к развитию Каспийского региона, и важно состыковывать интересы всех прикаспийских государств, не ущемляя никого, не пренебрегая никем, чтобы это равноправное сотрудничество", - сказал он.

Адбулатипов отметил, что Каспий имеет "огромный потенциал, и культурный, и экономический". "Важно развивать интеграционные процессы в этом регионе - это в интересах России прежде всего, это в интересах других прикаспийских государств, и активная работа в Каспийском регионе позволит существенно повысить эффективность развития наших регионов - я имею в виду регионы прикаспийских государств", - пояснил он.

Экс-глава Дагестана также отметил, что в республике, которую он возглавлял, уже имеется целый ряд одобренных правительством и главой государства проектов. "Мне приходилось обговаривать и согласовывать и с президентом, и с премьер-министром большой проект по развитию Каспийского логистически-индустриального центра, или логистически-индустриального комплекса, который включает в себя и логистику "Север - Юг", развитие новых предприятий судостроительных, судоремонтных", - рассказал Адбулатипов.

Абдулатипов руководил Дагестаном с 2013 года. Президент РФ Владимир Путин 3 октября принял отставку 71-летнего политика и назначил врио главы региона 68-летнего Владимира Васильева, бывшего до этого вице-спикером Госдумы и председателем парламентской фракции "Единой России".