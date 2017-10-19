Путин: победитель выборов 2018 года должен сделать РФ гибкой и конкурентоспособной

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. "Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной", - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Так глава государства ответил на вопрос, какой он видит миссию победителя президентских выборов 2018 года.

"Гибкой - с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее - с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения", - добавил глава государства. Он отметил, что также нужно укреплять обороноспособность, совершенствовать политическую систему. "Вот это и есть сверхзадача", - резюмировал президент.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли президентом России стать женщина, Путин сказал: "У нас все возможно".