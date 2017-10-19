Путин: победитель выборов 2018 года должен сделать РФ гибкой и конкурентоспособной

Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
Памятник Валерию Харламову установят на Аллее славы в "Лужниках"Спорт 19 октября, 19:28
Активисты выступили против увеличения мощности нефтепровода в КанадеСоциальная ответственность 19 октября, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. "Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной", - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Так глава государства ответил на вопрос, какой он видит миссию победителя президентских выборов 2018 года.
"Гибкой - с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее - с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения", - добавил глава государства. Он отметил, что также нужно укреплять обороноспособность, совершенствовать политическую систему. "Вот это и есть сверхзадача", - резюмировал президент.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли президентом России стать женщина, Путин сказал: "У нас все возможно".