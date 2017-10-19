Путин: Москва контролирует активизацию НАТО в Европе

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не видит угрозы от активизации НАТО в Восточной Европе и Прибалтике.

"Мы это анализируем, внимательно смотрим. Каждый шаг нам известен, понятен", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вы мне дали такой шанс хороший сказать - мы вот так будем делать и вот так ответим... Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются там! Все под контролем", - заявил российский лидер.