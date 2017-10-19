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Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Политика
19 октября, 23:11 UTC+3

В своем выступлении глава государства затронул вопросы международных отношений, санкций, ядерного разоружения, экономики и президентских выборов в РФ

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© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
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© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Также глава государства ответил на вопросы участников мероприятия. В ходе выступления был затронут широкий круг проблем, начиная от международных отношений, заканчивая историей России. Основные высказывания главы государства - в материале ТАСС.

О решении международных проблем

  • Самые сложные "узлы" - будь то кризис в Сирии или Ливии, на Корейском полуострове или на Украине - надо распутывать, а не рубить, считает Путин.
  • Президент заявил, что многие прежние рецепты преодоления конфликтов уже не годятся, а новые пока не выработаны.
  • "Миру пора отказаться от устаревшей повестки дня, нужно посмотреть вперед, перестать оглядываться назад".
  • В меняющемся мире нельзя позволить себе не быть гибкими, открытыми, способными на быструю и точную реакцию, сказал глава государства.

О реформе ООН

  • Путин считает, что ООН с ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, альтернативы на сегодня нет.
  • Совершенствование системы ООН нужно, но реформы могут быть только постепенными.
  • Ряд государств иногда пытается поставить под сомнение право вето в Совбезе ООН, в то время как этот механизм задумывался как гарантия против произвола и авантюр, отметил президент.
  • Базовые принципы ООН должны сохраняться, "нет иной структуры, способной отразить всю палитру мировой политики".

О санкциях

  • Недавний санкционный пакет, принятый Конгрессом США, нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, сказал Путин.
  • "Политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет", - подчеркнул президент.
  • Тема Магнитского используется на Западе для раздувания очередной антироссийкой истерии, хотя в основе этой истории лежит обыкновенный криминал.
  • Россия будет мгновенно и зеркально реагировать на ограничения российских СМИ на Западе, пообещал глава государства. 
  • Путин также отметил, что "со слабым партнером не считаются, с ним не разговаривают, его интересы в расчет не принимаются, поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро".

Об российско-американских отношениях и отношениях с НАТО

  • В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, сказал Путин. "Кто-то проиграл выборы господину Трампу, всю вину возложили на Россию и развернули просто оголтелую антироссийскую истерию", - отметил он.
  • Президент убежден, что проблемы в отношениях РФ и США можно решить, но для этого нужно совместно над этим работать.
  • Внутри США к Трампу проявляют неуважение, посетовал Путин. По его мнению, это прискорбная негативная составляющая американской политической системы. Президент считает, что "можно спорить, но нельзя проявлять неуважение - даже не к Трампу лично, а к тем людям, которые за него проголосовали".
  • Непредсказуемость американского президента связана с большим сопротивлением внутри США, но РФ будет работать с ним, несмотря на сложности.
  • Путин не видит угрозы от активизации НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. "Пускай они тренируются там!" - сказал он.

О ядерном разоружении, химоружии и РСМД

  • Россия будет стремиться ко всеобщему ядерному разоружению, заявил президент. Он отметил, что Россия более 17 лет назад ратифицировала договор о запрещении ядерных испытаний, а США не сделали этого до сих пор.
  • Американцы получили доступ на все совершенно секретные объекты РФ, при этом соглашение носило фактически односторонний характер.
  • Россия надеется, что США вернутся к переговорам по вопросу уничтожения оружейного плутония.
  • Путин заявил, что Москва не вышла из соглашений по плутонию, а приостановила их, "ожидая нормальной, реальной реакции со стороны партнеров".
  • СНВ-3 не очень устраивает США, "мы не собираемся из него выходить", - отметил президент.
  • "Мы не возвращаемся в 50-е годы, нас возвращают в 50-е годы", - подчеркнул Путин.
  • США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 года на 2023 год. По его словам, "для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля за вооружениями, это несолидно".
  • США с 2014 года фактически прекратили работу в рамках соглашений с Россией в области мирного использования ядерной энергии.
  • Президент сказал, что если у американских партнеров есть желание выйти из РСМД, "с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным".
  • У США ракеты авиационного и морского базирования как были до договора, так и остались после его заключения, "по сути, с советской стороны это было одностороннее разоружение". Ситуация выровнялась с появлением у РФ ракет "Калибр" и им подобных.
  • Москва продолжит усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, подчеркнул глава государства.

О проблемах Европы

  • Европа фактически приветствовала распад целого ряда государств на континенте, "не скрывая радости по этому поводу", сказал президент.
  • "Есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов".
  • Создание мононациональных государств - это не панацея от возможных конфликтов, подчеркнул Путин.
  • Запад давил на суд при принятии решения по Косову, отметил глава государства. Признание независимости Косова открыло "ящик Пандоры", в мире стали возникать новые кризисы, как в Каталонии.

О ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с международным терроризмом

  • Вместо того чтобы нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые страны делают все, чтобы хаос на Ближнем Востоке стал перманентным, отметил президент.
  • Такой политике есть альтернатива, что показала Россия в Сирии.
  • Путин отметил, что есть все основания полагать, что террористов в Сирии "в ближайшее время добьем, но это не повод для того, чтобы радоваться и считать, что с этим покончено".
  • Угроза превращения зон деэскалации в раздел Сирии существует, но РФ надеется, что взаимодействие всех сил в стране позволит этого избежать, сказал глава государства.
  • Россия намерена развивать отношения с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока, несмотря на связи этих стран с США.

О ситуации на Корейском полуострове

  • Путин назвал ситуацию вокруг КНДР опасной. "Кто знает, где и что у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить".
  • Президент выразил сомнение в том, что превентивный удар по Пхеньяну может быть однозначно успешным.
  • Путин призвал с уважением относиться к КНДР. 
  • "Мы безусловно осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР. Полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН".

О ситуации на Украине

  • Путин заявил, что любит Украину и украинский народ, и считает его "братским, если вообще не частью русского народа".
  • Восстановление связей между Россией и Украиной необходимо обеим странам, отметил президент, добавив, что Россия будет делать все для внутреннего объединения Украины.
  • Он считает, что закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там, Россия этого никогда не допустит.
  • Перекладывать ответственность за исполнение минских соглашений только на Россию "не получится". Президент сказал, что нынешние власти в Киеве саботируют минские соглашения, "все давно поняли, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить".
  • "Нам нужна демократическая, дружественная нам Украина", - подчеркнул Путин.
  • Запад должен оказывать влияние на Киев для урегулирования конфликта на Украине. Путин видит у европейских партнеров заинтересованность в разрешении украинского кризиса.
  • "Сегодняшняя ситуация - это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот", - заявил глава государства.
  • "Мы будем сохранять нормандский формат до тех пор, пока наши коллеги хотят этого, и будем стремиться к исполнению этих минских соглашений".

О выборах

  • Победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну гибкой и в высшей степени конкурентоспособной, заявил глава государства.
  • Отвечая на вопрос о том, сможет ли президентом России стать женщина, Путин сказал: "У нас все возможно".
  • Попытки повлиять на выборы в России с помощью темы Олимпиады обречены на провал и повлекут обратный эффект, считает президент.
  • Путин назвал унижением страны то, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Игр.
  • Президент рассказал участникам дискуссионного клуба анекдот в ответ на попытки выяснить его планы на избирательную кампанию 2018 года.

Об экономике

  • Путин назвал "справедливой" цену на нефть в размере более $50 за баррель.
  • Четвертый квартал подряд экономика РФ показывает рост, за всю историю страны не было настолько низкого показателя инфляции, какой наблюдается сейчас - 3%, сказал президент.
  • Он выразил надежду на то, что экономика России справилась с влиянием на нее таких факторов, как низкие мировые цены на энергоносители и санкционное давление.

Об образовании

  • Образование не должно быть конвейером, считает российский лидер.
  • "В образовании должен присутствовать элемент творчества, ЕГЭ ограничивает это творчество", - отметил Путин.
  • По мнению президента, в ходе образовательного процесса "нужно дать общий обзор и потом выбирать самое важное, самое нужное, самое перспективное для конкретного молодого человека, для конкретного ребенка".

О революции 1917 года

  • Октябрьская революция 1917 года в России дала много преимуществ западным странам, считает Путин.
  • "Революция - следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами".
  • Президент отметил, что общественная модель, идеология, которую на первом этапе после революции пыталось реализовать государство, дала мощный стимул для преобразований по всему миру.
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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
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