Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Как учатся дети в одном из старейших сел Дагестана

Как учатся дети в одном из старейших сел Дагестана 19 октября, 18:02

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Также глава государства ответил на вопросы участников мероприятия. В ходе выступления был затронут широкий круг проблем, начиная от международных отношений, заканчивая историей России. Основные высказывания главы государства - в материале ТАСС.

О решении международных проблем

Самые сложные "узлы" - будь то кризис в Сирии или Ливии, на Корейском полуострове или на Украине - надо распутывать, а не рубить, считает Путин.

Президент заявил, что многие прежние рецепты преодоления конфликтов уже не годятся, а новые пока не выработаны.

"Миру пора отказаться от устаревшей повестки дня, нужно посмотреть вперед, перестать оглядываться назад".

В меняющемся мире нельзя позволить себе не быть гибкими, открытыми, способными на быструю и точную реакцию, сказал глава государства.

О реформе ООН

Путин считает, что ООН с ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, альтернативы на сегодня нет.

Совершенствование системы ООН нужно, но реформы могут быть только постепенными.

Ряд государств иногда пытается поставить под сомнение право вето в Совбезе ООН, в то время как этот механизм задумывался как гарантия против произвола и авантюр, отметил президент.

Базовые принципы ООН должны сохраняться, "нет иной структуры, способной отразить всю палитру мировой политики".

О санкциях

Недавний санкционный пакет, принятый Конгрессом США, нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, сказал Путин.

"Политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет", - подчеркнул президент.

Тема Магнитского используется на Западе для раздувания очередной антироссийкой истерии, хотя в основе этой истории лежит обыкновенный криминал.

Россия будет мгновенно и зеркально реагировать на ограничения российских СМИ на Западе, пообещал глава государства.

Путин также отметил, что "со слабым партнером не считаются, с ним не разговаривают, его интересы в расчет не принимаются, поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро".

Об российско-американских отношениях и отношениях с НАТО

В США развернута беспрецедентная антироссийская кампания, сказал Путин. "Кто-то проиграл выборы господину Трампу, всю вину возложили на Россию и развернули просто оголтелую антироссийскую истерию", - отметил он.

Президент убежден, что проблемы в отношениях РФ и США можно решить, но для этого нужно совместно над этим работать.

Внутри США к Трампу проявляют неуважение, посетовал Путин. По его мнению, это прискорбная негативная составляющая американской политической системы. Президент считает, что "можно спорить, но нельзя проявлять неуважение - даже не к Трампу лично, а к тем людям, которые за него проголосовали".

Непредсказуемость американского президента связана с большим сопротивлением внутри США, но РФ будет работать с ним, несмотря на сложности.

Путин не видит угрозы от активизации НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. "Пускай они тренируются там!" - сказал он.

О ядерном разоружении, химоружии и РСМД

Россия будет стремиться ко всеобщему ядерному разоружению, заявил президент. Он отметил, что Россия более 17 лет назад ратифицировала договор о запрещении ядерных испытаний, а США не сделали этого до сих пор.

Американцы получили доступ на все совершенно секретные объекты РФ, при этом соглашение носило фактически односторонний характер.

Россия надеется, что США вернутся к переговорам по вопросу уничтожения оружейного плутония.

Путин заявил, что Москва не вышла из соглашений по плутонию, а приостановила их, "ожидая нормальной, реальной реакции со стороны партнеров".

СНВ-3 не очень устраивает США, "мы не собираемся из него выходить", - отметил президент.

"Мы не возвращаемся в 50-е годы, нас возвращают в 50-е годы", - подчеркнул Путин.

США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 года на 2023 год. По его словам, "для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля за вооружениями, это несолидно".

США с 2014 года фактически прекратили работу в рамках соглашений с Россией в области мирного использования ядерной энергии.

Президент сказал, что если у американских партнеров есть желание выйти из РСМД, "с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным".

У США ракеты авиационного и морского базирования как были до договора, так и остались после его заключения, "по сути, с советской стороны это было одностороннее разоружение". Ситуация выровнялась с появлением у РФ ракет "Калибр" и им подобных.

Москва продолжит усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, подчеркнул глава государства.

О проблемах Европы

Европа фактически приветствовала распад целого ряда государств на континенте, "не скрывая радости по этому поводу", сказал президент.

"Есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов".

Создание мононациональных государств - это не панацея от возможных конфликтов, подчеркнул Путин.

Запад давил на суд при принятии решения по Косову, отметил глава государства. Признание независимости Косова открыло "ящик Пандоры", в мире стали возникать новые кризисы, как в Каталонии.

О ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с международным терроризмом

Вместо того чтобы нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые страны делают все, чтобы хаос на Ближнем Востоке стал перманентным, отметил президент.

Такой политике есть альтернатива, что показала Россия в Сирии.

Путин отметил, что есть все основания полагать, что террористов в Сирии "в ближайшее время добьем, но это не повод для того, чтобы радоваться и считать, что с этим покончено".

Угроза превращения зон деэскалации в раздел Сирии существует, но РФ надеется, что взаимодействие всех сил в стране позволит этого избежать, сказал глава государства.

Россия намерена развивать отношения с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока, несмотря на связи этих стран с США.

О ситуации на Корейском полуострове

Путин назвал ситуацию вокруг КНДР опасной. "Кто знает, где и что у северокорейцев запрятано, и смогут ли одним ударом все сразу поразить".

Президент выразил сомнение в том, что превентивный удар по Пхеньяну может быть однозначно успешным.

Путин призвал с уважением относиться к КНДР.

"Мы безусловно осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР. Полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН".

О ситуации на Украине

Путин заявил, что любит Украину и украинский народ, и считает его "братским, если вообще не частью русского народа".

Восстановление связей между Россией и Украиной необходимо обеим странам, отметил президент, добавив, что Россия будет делать все для внутреннего объединения Украины.

Он считает, что закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там, Россия этого никогда не допустит.

Перекладывать ответственность за исполнение минских соглашений только на Россию "не получится". Президент сказал, что нынешние власти в Киеве саботируют минские соглашения, "все давно поняли, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить".

"Нам нужна демократическая, дружественная нам Украина", - подчеркнул Путин.

Запад должен оказывать влияние на Киев для урегулирования конфликта на Украине. Путин видит у европейских партнеров заинтересованность в разрешении украинского кризиса.

"Сегодняшняя ситуация - это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот", - заявил глава государства.

"Мы будем сохранять нормандский формат до тех пор, пока наши коллеги хотят этого, и будем стремиться к исполнению этих минских соглашений".

О выборах

Победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну гибкой и в высшей степени конкурентоспособной, заявил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли президентом России стать женщина, Путин сказал: "У нас все возможно".

Попытки повлиять на выборы в России с помощью темы Олимпиады обречены на провал и повлекут обратный эффект, считает президент.

Путин назвал унижением страны то, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Игр.

Президент рассказал участникам дискуссионного клуба анекдот в ответ на попытки выяснить его планы на избирательную кампанию 2018 года.

Об экономике

Путин назвал "справедливой" цену на нефть в размере более $50 за баррель.

Четвертый квартал подряд экономика РФ показывает рост, за всю историю страны не было настолько низкого показателя инфляции, какой наблюдается сейчас - 3%, сказал президент.

Он выразил надежду на то, что экономика России справилась с влиянием на нее таких факторов, как низкие мировые цены на энергоносители и санкционное давление.

Об образовании

Образование не должно быть конвейером, считает российский лидер.

"В образовании должен присутствовать элемент творчества, ЕГЭ ограничивает это творчество", - отметил Путин.

По мнению президента, в ходе образовательного процесса "нужно дать общий обзор и потом выбирать самое важное, самое нужное, самое перспективное для конкретного молодого человека, для конкретного ребенка".

О революции 1917 года

Октябрьская революция 1917 года в России дала много преимуществ западным странам, считает Путин.

"Революция - следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами".

Президент отметил, что общественная модель, идеология, которую на первом этапе после революции пыталось реализовать государство, дала мощный стимул для преобразований по всему миру.