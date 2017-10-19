Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает чрезмерное доверие Европе главной ошибкой России во внешней политике за последние 15 лет. "Самая главная ошибка с нашей стороны в отношении Запада в том, что мы слишком вам доверяли", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Так он ответил на вопрос представительницы ФРГ о том, какие ошибки Россия и Европа допустили за последние 15 лет в отношениях друг с другом.

"А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием", - добавил российский лидер.

"Нужно перелистнуть эту страницу и идти дальше, основывая наши отношения на взаимном уважении и относясь друг к другу как к равноправным партнерам", - считает глава государства.