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Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет

Политика
19 октября, 19:56 дата обновления: 19 октября, 20:15 UTC+3

Президент отметил, что это было воспринято Европой как слабость, чем она и злоупотребила

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает чрезмерное доверие Европе главной ошибкой России во внешней политике за последние 15 лет. "Самая главная ошибка с нашей стороны в отношении Запада в том, что мы слишком вам доверяли", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Так он ответил на вопрос представительницы ФРГ о том, какие ошибки Россия и Европа допустили за последние 15 лет в отношениях друг с другом.

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"А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием", - добавил российский лидер.

"Нужно перелистнуть эту страницу и идти дальше, основывая наши отношения на взаимном уважении и относясь друг к другу как к равноправным партнерам", - считает глава государства.

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