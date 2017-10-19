Путин: Запад должен оказывать влияние на Киев для урегулирования конфликта на Украине

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Запад должен оказывать влияние на Киев для урегулирования конфликта на Украине, неприемлемость нынешней ситуации вокруг этой страны очевидна, считает президент РФ Владимир Путин.

"Недостаточно просто обращаться к России, надо влиять и на позицию Киева", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин привел в пример решение украинских властей, запрещающее вести преподавание в школах на языках национальных меньшинств. "Венгрия возмутилась, Румыния возмутилась, Польша отчасти, там какие-то высказывания были, но в целом Евросоюз молчит. Почему не осуждают-то? Тишина!" - выразил недоумение президент. Не оставил без внимания он и установку памятника Петлюре. "Кроме сионистского конгресса еврейского все молчат, - заметил он. - Вам своих клиентов жалко что ли в Киеве? Это не украинский народ делает, это все делается с подачи правящих структур. Почему же вы молчите?".

По мнению главы государства, до тех пор, пока не придет осознание, что невозможно проблему решить без оказания влияния на вторую сторону этих событий, ничего не будет. "Но я надеюсь, что осознание придет в конце концов", - сказал он.

Путин отметил, что видит у европейских партнеров заинтересованность в разрешении этой ситуации. В частности, он отметил усилия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президентов Франции Франсуа Олланда и Эманюэля Макрона. "Но нужно не просто технически и технологически заниматься, а политически надо все-таки какое-то влияние оказывать на киевские власти, чтобы они хоть что-то делали", - подчеркнул Путин, отметив заинтересованность самой Украины в нормализации отношений.

Российский лидер указал, что нетерпимость сложившейся ситуации становится очевидной для подавляющего большинства граждан самой Украины.

По словам президента, нынешняя ситуация на Украине является результатом антиконституционного захвата власти, и Европа в этом виновата. "Сегодняшняя ситуация - это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот", - заявил Путин.

По словам президента, "благодаря неконструктивной позиции бывшего состава Европейской комиссии ситуация дошла до государственного переворота". Он отметил, что США и Европа финансово, информационно и политически поддержали беспорядки на Украине в конце 2013 года, возникшие после того, как бывший президент Виктор Янукович решил отложить подписание соглашения с ЕС об ассоциации.

"Подержали антиконституционный захват власти, кровавый с жертвами, довели дело до войны на юго-востоке Украины, Крым объявил о своей независимости и присоединении к России. И вы считаете, мы виноваты в этом? Мы что ли довели до антиконституционного переворота?" - заявил Путин.