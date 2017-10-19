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РФ ожидает скорого созыва встреч по Сирии в Астане и Женеве

Политика
19 октября, 20:08 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва ожидает в ближайшее время созыва встреч по Сирии в Астане и Женеве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Мы полностью поддерживаем необходимость активизации политического процесса в этих условиях (успех в борьбе с терроризмом - прим. ТАСС), - отметил Лавров. - Ваш визит позволяет работать над согласованием конкретных шагов по координации действий между участниками астанинского и женевского процессов. В самое ближайшее время мы ожидаем практических шагов по созыву очередных встреч в этих форматах".

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Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
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