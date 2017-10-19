РФ ожидает скорого созыва встреч по Сирии в Астане и Женеве

Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
Памятник Валерию Харламову установят на Аллее славы в "Лужниках"Спорт 19 октября, 19:28
Активисты выступили против увеличения мощности нефтепровода в КанадеСоциальная ответственность 19 октября, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва ожидает в ближайшее время созыва встреч по Сирии в Астане и Женеве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Мы полностью поддерживаем необходимость активизации политического процесса в этих условиях (успех в борьбе с терроризмом - прим. ТАСС), - отметил Лавров. - Ваш визит позволяет работать над согласованием конкретных шагов по координации действий между участниками астанинского и женевского процессов. В самое ближайшее время мы ожидаем практических шагов по созыву очередных встреч в этих форматах".