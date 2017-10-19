Путин заявил, что при смене глав регионов делает ставку на "перспективных технократов"

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что смена глав регионов в России - естественный процесс, в котором ставка делается на "перспективных технократов". "Это ставка на современных перспективных технократов", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на просьбу разъяснить мотивы ротации в губернаторском корпусе.
По словам главы государства, врио губернатора дается возможность показать, на что он способен, чтобы уже потом провести "через горнило избирательной кампании". Целью этого является "создание губернаторского корпуса из молодых, перспективных, современных людей, которые думают о будущем региона и всей России", подчеркнул глава государства. Он заметил, что это не означает недовольства работой прежних глав регионов. "В принципе, это [ротация губернаторов] естественный процесс, - заявил Путин. - Мы будем и дальше это делать, очень аккуратно и осторожно - с тем, чтобы у нас всегда был баланс в губернаторском корпусе, в правительстве, между надежными, искушенными профессионалами и начинающими свой путь в той или иной деятельности людьми".