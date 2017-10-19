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Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России

Политика
19 октября, 20:34 UTC+3

По словам главы государства, "все возможно"

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал детально отвечать на вопрос, может ли следующим президентом России стать женщина. Об этом у главы государства поинтересовались участники сессии дискуссионного клуба "Валдай". 

"У нас все возможно", - лишь коротко отреагировал Путин.

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Избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря. Выборы пройдут 18 марта. До начала кампании никто не является официальным кандидатом. 

О намерении баллотироваться пока заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не дал ответа на вопрос, будет ли он представлять компартию на выборах президента, однако заявил, что как руководитель партии должен быть готов к предвыборной гонке. 

Единственной женщиной, объявившей об участии в президентской гонке, является телеведущая и журналист Ксения Собчак. 

Сам Путин пока не говорил об участии в выборах и не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру. 

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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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