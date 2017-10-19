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Абдулатипов: России необходимо провести аудит ресурсов и источников развития на Каспии

Политика
19 октября, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Экс-глава Дагестана считает, что активная работа в регионе позволит существенно повысить эффективность развития прикаспийских государств

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Рамазан Абдулатипов

Рамазан Абдулатипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Аудит ресурсов и источников развития России в Каспийском регионе, - первостепенная задача, которую необходимо решить стране для плодотворного сотрудничества с прикаспийскими соседями. Такое мнение выразил ТАСС в четверг экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, назначенный на пост специального представителя президента России по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Абдулатипов ушел в отставку с поста главы Дагестана, которым руководил почти пять лет, в возрасте 71 года в октябре 2017 года. В тот же день, 3 октября, временно исполняющим главы региона был назначен 68-летний Владимир Васильев, бывший вице-спикером Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме.

"Во-первых, надо провести аудит ресурсов, источников развития, которые есть у России в каспийском направлении. Второе - нужно понять, что могут предложить наши соседи", - сказал он, добавив, что необходимо "активизировать межрегиональное сотрудничество прикаспийских государств".

Абдулатипов отметил, что Каспий "имеет огромный потенциал, и культурный, и экономический". "Важно развивать интеграционные процессы в этом регионе - это в интересах России прежде всего, это в интересах других прикаспийских государств, и активная работа в Каспийском регионе позволит существенно повысить эффективность развития… регионов прикаспийских государств", - пояснил он.

Экс-глава Дагестана также добавил, что в республике есть ряд одобренных правительством и главой государства проектов, касающихся Каспийского региона. "Мне приходилось обговаривать и согласовывать и с президентом, и с премьер- министром большой проект по развитию Каспийского логистически-индустриального центра, или логистически- индустриального комплекса, который включает в себя и логистику… [и] развитие новых предприятий судостроительных, судоремонтных", - рассказал Абдулатипов.

Морские перевозки и разногласия по акватории

При этом уже сейчас можно выделить несколько проблем, с которыми придется столкнуться экс-главе Дагестана на новом посту, рассказал ТАСС представитель правительства Республики Дагестан в торговом представительстве РФ в Иране Эмин Алиев.

"В первую очередь, ему (Абдулатипову - прим. ТАСС) нужно будет обратить внимание на морские перевозки", - отметил эксперт. Алиев уточнил, что их организация требует особого внимания.

"У нас большая проблема до сих пор - это разногласия по акватории Каспийского моря. Раньше был Советский Союз - единая территория - и ему принадлежала большая часть акватории. В связи с появлением новых стран - Туркмении, Азербайджана… есть претензии этих государств к Ирану. Страны считают, что Ирану досталась слишком большая часть акватории", - пояснил он и выразил уверенность, что Абдулатипов "сможет урегулировать эти разногласия".

Авторитет и переговоры

Эксперты также отмечают, что политический опыт Абдулатипова и его авторитет должны помочь в решении проблем Каспийского региона. "Здесь самое важное - его взаимоотношения и взаимосвязи с руководителями Прикаспийских государств и его авторитет в республиках Прикаспийского региона <…> Так как Каспий у нас становится одним из стратегических районов, где сосредоточены мировые державы, и мы понимаем, что развитие Каспия требует особого внимания. Я думаю, что в данном случае очень ответственный участок работы был ему поручен президентом", - рассказал ТАСС политолог, экс-глава Центра современной кавказской политики (ЦСКП) "Кавказ" Игорь Сопов.

Он отметил, что Абдулатипов имеет достаточный авторитет для работы в этом направлении. "Я могу сказать, что для обсуждения в ЦСКП "Кавказ" темы Каспия он приглашал руководителей республик Прикаспийского региона. К нему все приезжали, и к нему все с уважением относятся. Я считаю, что это назначение имеет перспективы под собой по одной причине - этой темой надо серьезно заниматься, а он с этим справится", - сказал эксперт.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, в свою очередь, отметил, что Абдулатипов "всегда мог вести разумный диалог с различными группами влияния".

"Он политик, способный разговаривать с различными группами элит, что было востребовано в Дагестане, и что будет востребовано на Каспии, поскольку там множество элитных групп, множество интересов различных государство", - пояснил Сопов.

 

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