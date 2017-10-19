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Аксенов назвал аморальным предложение президента Чехии о выплате Киеву компенсации за Крым

Политика
19 октября, 23:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Глава республики заявил, что свобода крымчан оплачена 23 годами украинского безвременья и жизнями тех, кто погиб в результате действий экстремистов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов расценил как аморальное предложение президента Чехии Милоша Земана выплатить Украине компенсации за Крым. Свое мнение он в четверг высказал ТАСС.

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Президент Чехии заявил 10 октября, что воссоединение России и Крыма является "свершившимся фактом", и претензии Киева могли бы быть урегулированы на основе выплаты российской стороной компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

"Считаю предложение президента Чехии о компенсациях аморальным. Свобода крымчан оплачена 23 годами украинского безвременья и жизнями тех, кто погиб в результате действий экстремистов во время митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета республики", - сказал глава республики. В ходе массовых беспорядков во время митинга в феврале 2014 года в Симферополе погибли два человека, еще 79 получили травмы. По этому делу к 8 годам был приговорен замглавы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз.

Аксенов также прокомментировал опубликованный в четверг опрос ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян [90%] не поддерживают предложение президента Чехии о выплате Москвой компенсаций Киеву за Крым.

"Результаты опроса свидетельствуют, что патриотический "крымский консенсус", сформировавшийся в марте 2014 года, является определяющим в российском обществе. А влияние так называемой "пятой колонны" на общественное мнение ничтожно мало, так же, как и влияние санкций, с помощью которых Запад надеялся изменить настроения людей и оказать давление на власть", - рассказал собеседник агентства.

Глава республики также обратил внимание, что согласно данным ВЦИОМ, процент поддержки идеи о "компенсации" за Крым "выше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет". "Думаю, нам надо более активно, в максимально понятной и доступной форме, доносить до молодежи информацию о событиях Крымской весны, об историческом и политическом контексте этих событий. Надо показывать моральную безупречность позиции России, в том числе на примере молодых крымчан, которые (...) отстаивали право жителей полуострова на свободный выбор", - уверен Аксенов.

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Персоны
Земан, Милош Аксенов, Сергей Валерьевич
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