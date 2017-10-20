Участники Московской конференции по нераспространению обсудят соглашение по Ирану и КНДР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Конференция по нераспространению открывается в пятницу в Москве. Двухдневный форум, организованный российским Центром энергетики и безопасности, соберет более 200 экспертов, ученых и дипломатов из 40 стран мира, представителей международных организаций, ожидается выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Одной из главных тем станет проблематика Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в 20018 году исполнится 50 лет с момента открытия к подписанию данного документа. Участники, отмечают организаторы, рассмотрят в этой связи перспективы Обзорной Конференции по ДНЯО 2020 года. В повестке дня значатся и другие немаловажные, даже злободневные вопросы: контроль над вооружениями, реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, обстановка на Корейском полуострове.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Отдельное внимание получит ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации Лассина Зербо примет участие в московской конференции. ДВЗЯИ, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года, на данный момент подписали 183 и ратифицировали 164 государства, однако он до сих пор не вступил в силу, поскольку договоренность подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

"Россия, ратифицировавшая ДВЗЯИ в 2000 году, последовательно выступает в поддержку договора и деятельности Подготовительной комиссии, рассматривает обеспечение скорейшего вступления договора в силу в качестве приоритетной задачи", - отметили в МИД РФ.

Соглашение по Ирану: когда ремонт во вред

Ровно неделю назад - "в пятницу 13", как окрестили эксперты, президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам по поводу дальнейшего участия страны в соглашении по иранскому атому. Назвав СВПД "одной из худших" и наиболее невыгодных Вашингтону сделок, Трамп фактически выступил за перезаключение документа, в противном случае американский лидер не исключил выход из документа. Звучали и обвинения в поддержке терроризма, претензии к ракетной программе Ирана.

Свою приверженность плану действий так или иначе подтвердили остальные подписанты - Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, Иран и ЕС. Как отмечает российская сторона, Тегеран строго придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Примечательно, что в конференции примут участие непосредственные участники переговоров по заключению соглашения: заместители глав МИД России и Ирана - Сергей Рябков и Аббас Арагчи, а также генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Хельга Шмид.

Сергей Рябков призвал Вашингтон "не ремонтировать то, что работает". "Есть американская пословица, которую коллеги из-за океана часто употребляют в подобных ситуациях: "Не ремонтируй то, что работает", - сказал он ранее ТАСС. - Вот это как раз хотелось бы сейчас адресовать коллегам в США".

Высшая степень опасности

Особое внимание будет приковано к планируемому выступлению директора департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи. Кроме того, на форум прибудут глава южнокорейской делегации на шестисторонних переговорах Ли Сан Хва и руководитель Азиатско-тихоокеанского отдела МИД Японии Кэндзи Канасуги.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.

Москва и Пекин предлагают дорожную карту урегулирования, предусматривающую двойной мораторий - на ракетно-ядерную активность КНДР и военные маневры США и союзников в регионе.

Как заявил 19 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин, ситуация вокруг КНДР в высшей степени опасна. "Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол. Не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и ругани", - подчеркнул президент.