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Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы

Политика
20 октября, 2:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, октября. /ТАСС

В дипломатическом представительстве еще раз подчеркнули, что невмешательстве во внутренние дела США было неоднократно было заявлено на всех уровнях

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ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Посольство России в США категорически отвергло утверждения о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских президентских выборов, с которыми выступила постпред при ООН Никки Хейли.

"В своих измышлениях о "вмешательстве" России в американские президентские выборы в 2016 году американские политики не знают удержу. Свежий пример - постпред США при ООН Никки Хейли. Она, по сути, обвинила Россию в том, что в прошлом году наша страна "развязала военные действия" против Америки. Никаких доказательств при этом не привела", - говорится в комментарии, распространенном в четверг вечером посольством.

"Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США", - подчеркивается далее в документе.

"Еще начиная с ноября 2015 года предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому с американской стороны так и не увидели", - напомнила дипмиссия.

"Несмотря на все недружественные шаги, Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальности в отношениях с США. Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем", - указало посольство.

"Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей. Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи с возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев. Фактов много. Достаточно посмотреть газеты годичной давности или заглянуть в интернет", - подытожило посольство России.

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