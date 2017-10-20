Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. Видеотрансляция

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению.

Форум, который проходит с 19 по 21 октября, организован Центром энергетики и безопасности. В нем принимают участие более 200 экспертов, ученых и дипломатов из 40 стран мира, представителей международных организаций.

Одна из главных тем конференции в этом году - проблематика Договора о нераспространении ядерного оружия. В 2018 году исполнится 50 лет с момента открытия к подписанию этого документа.