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Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска

Политика
20 октября, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Вместе с тем, по словам сенатора, это вряд ли изменит что-то в действиях Вашингтона, поддерживающего сирийскую оппозицию

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Признание США применения террористами в Идлибе химического оружия важно в психологическом плане, это снимает подозрения с сирийских властей. Такое мнение высказал в пятницу журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее страны Запада неоднократно обвиняли официальный Дамаск в применении химического оружия, в том числе против мирного населения Сирии.

"Конечно, сам факт, что США, наконец, признали применение террористами в Сирии химического оружия, о чем мы говорили уже давно, очень важен. Важен, прежде всего, в психологическом плане. Думаю, что это снимет последние подозрения в отношении нынешней сирийской власти, и, кроме того, в очередной раз подтвердит, что Россия занимает на Ближнем Востоке предельно честную позицию, не совместимую с какой-либо конъюнктурой", - сказал сенатор.

Вместе с тем, по его словам, это вряд ли изменит что-то в действиях США, поддерживающих сирийскую оппозицию. "Боюсь, для США этот шаг может остаться лишь эпизодом и ничего в их политике не изменит. Я имею в виду, прежде всего, скрытую, а зачастую и открытую поддержку оппозиции, которую в основной ее массе трудно отличить от боевиков. Для отказа от такой поддержки должен произойти серьезный разворот во всей политике США на Ближнем Востоке, но каких-либо серьезных признаков этого пока не просматривается", - заключил Клинцевич.

Ранее Госдеп впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в сирийской провинции Идлиб химического оружия.

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