Госдума ратифицировала протокол о повышении надежности охраны границы Союзного государства

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу ратифицировала протокол о внесении изменений и дополнения в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО.
Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года. Его положения направлены на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, определение порядка применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Уточняется понятийный аппарат соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных сил РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства.