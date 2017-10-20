Госдума ратифицировала протокол о повышении надежности охраны границы Союзного государства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу ратифицировала протокол о внесении изменений и дополнения в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО.

Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года. Его положения направлены на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, определение порядка применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Уточняется понятийный аппарат соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных сил РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства.