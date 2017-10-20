Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФ

Политика
20 октября, 11:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, октября. /ТАСС

Телеведущая не верит в честность выборов, однако считает важным выражение несогласия с политикой властей иным образом, нежели простой бойкот голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак признает, что не имеет политического веса и не заслуживает выдвижения в президенты России, однако считает, что должна использовать возможность выразить несогласие с политикой нынешнего руководства страны. Об этом она заявила в интервью газете The Guardian, опубликованном в пятницу.

Смотрите также
Ксения Собчак

Биография телеведущей Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации в среду. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех".

"У меня нет политического веса, и я не заслужила права запускать какую-то политическую программу или выставлять свою кандидатуру", - сказала она изданию.

Собчак, как пишет газета, не верит в честность выборов, однако считает важным выражение несогласия с политикой властей иным образом, нежели простой бойкот голосования. "Любая возможность важна. Если ваши руки связаны, то вы должны плыть с помощью ног. Если ваши ноги связаны, то вы должны пытаться держаться зубами за край лодки. Мы должны использовать все варианты", - заявила собеседница The Guardian.

При этом она категорически отвергла заявления о том, что ее выдвижение поддерживается Кремлем. "Власти решили задушить меня симпатией. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, как будто мы вместе", - полагает Собчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не занимается подготовкой кампании Собчак и не консультирует ее.

Смотрите также

Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России

Косачев: давление США на выборах президента в РФ будет беспрецедентным

Жириновский назвал Собчак "фальшивым кандидатом" без нужного для поста президента опыта

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
4
Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама