Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФ

Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в КемеровеСпорт 20 октября, 11:20
Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"Спорт 20 октября, 11:18
Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"Социальная ответственность 20 октября, 11:10
В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯНовости партнеров 20 октября, 11:09
Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. ВидеотрансляцияПолитика 20 октября, 11:03
Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолетаТранспорт 20 октября, 11:02
Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
УЕФА объявит решение по наказанию "Спартака" в пятницу или в начале следующей неделиСпорт 20 октября, 10:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак признает, что не имеет политического веса и не заслуживает выдвижения в президенты России, однако считает, что должна использовать возможность выразить несогласие с политикой нынешнего руководства страны. Об этом она заявила в интервью газете The Guardian, опубликованном в пятницу.
Телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации в среду. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех".
"У меня нет политического веса, и я не заслужила права запускать какую-то политическую программу или выставлять свою кандидатуру", - сказала она изданию.
Собчак, как пишет газета, не верит в честность выборов, однако считает важным выражение несогласия с политикой властей иным образом, нежели простой бойкот голосования. "Любая возможность важна. Если ваши руки связаны, то вы должны плыть с помощью ног. Если ваши ноги связаны, то вы должны пытаться держаться зубами за край лодки. Мы должны использовать все варианты", - заявила собеседница The Guardian.
При этом она категорически отвергла заявления о том, что ее выдвижение поддерживается Кремлем. "Власти решили задушить меня симпатией. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, как будто мы вместе", - полагает Собчак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не занимается подготовкой кампании Собчак и не консультирует ее.