Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФ

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак признает, что не имеет политического веса и не заслуживает выдвижения в президенты России, однако считает, что должна использовать возможность выразить несогласие с политикой нынешнего руководства страны. Об этом она заявила в интервью газете The Guardian, опубликованном в пятницу.

Телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации в среду. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех".

"У меня нет политического веса, и я не заслужила права запускать какую-то политическую программу или выставлять свою кандидатуру", - сказала она изданию.

Собчак, как пишет газета, не верит в честность выборов, однако считает важным выражение несогласия с политикой властей иным образом, нежели простой бойкот голосования. "Любая возможность важна. Если ваши руки связаны, то вы должны плыть с помощью ног. Если ваши ноги связаны, то вы должны пытаться держаться зубами за край лодки. Мы должны использовать все варианты", - заявила собеседница The Guardian.

При этом она категорически отвергла заявления о том, что ее выдвижение поддерживается Кремлем. "Власти решили задушить меня симпатией. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы это выглядело так, как будто мы вместе", - полагает Собчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не занимается подготовкой кампании Собчак и не консультирует ее.