Володин встретился с генсеком Совета Европы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в пятницу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

"Встреча председателя Госдумы и генсека Совета Европы состоялась сегодня утром", - сообщили журналистам в аппарате нижней палаты в пятницу.

Ягланд находится в России с рабочим визитом. Как сообщалось ранее, в пятницу он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также запланирована его встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.