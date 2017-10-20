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Володин встретился с генсеком Совета Европы

Политика
20 октября, 11:35 UTC+3

Что именно обсуждалось в ходе переговоров, пока не уточняется

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в пятницу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

"Встреча председателя Госдумы и генсека Совета Европы состоялась сегодня утром", - сообщили журналистам в аппарате нижней палаты в пятницу.

Ягланд находится в России с рабочим визитом. Как сообщалось ранее, в пятницу он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также запланирована его встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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