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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он носит дестабилизирующий характер. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Обеспокоены тем, что к обзорной конференции в 2020 году по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) мы пока подходим с неутешительными итогами, - обратил внимание министр. - Деструктивные действия ряда государств, нарушивших консенсус по проекту итогового документа предыдущей конференции в 2015 году, нанесли серьезный ущерб жизнеспособность договора и подтолкнули многочисленную группу стран к форсированной разработке ДЗЯО, который недавно был открыт к подписанию".
"Мы не намерены присоединяться к ДЗЯО. Его сторонники, получившие недавно Нобелевскую премию, видимо, руководствуются благой целью: запрет на оружие, - сказал министр. - Только в контексте всеобщего и полного разоружения, при условии обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия".
"Представленный к подписанию документ далек от этих принципов, игнорирует необходимость учитывать все факторы, влияющие сегодня на стратегическую стабильность и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространении, - подчеркнул Лавров. - Как результат: мир может стать еще менее стабильным и предсказуемым".