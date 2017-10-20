Лавров призвал поддержать план РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество поддержать идею российско-китайской дорожной карты по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, выступая в пятницу на Московской конференции по нераспространению.

"Призываем ответственных членов мирового сообщества поддержать идею, заложенную в российско-китайской дорожной карте урегулирования, - сказал он. - Мы убеждены, что ее реализация будет способствовать снижению военной активности, напряженности на полуострове и [способствовать] формированию в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности".

Министр также обратил внимание, что проблема на Корейском полуострове требует энергичных дипломатических усилий. "Главной задачей на нынешнем этапе является предотвращение военного конфликта, который неминуемо приведет к гуманитарной и экологической катастрофам", - указал он.

Лавров подчеркнул, что все вовлеченные стороны должны проявлять сдержанность. "В каждой резолюции Совбеза ООН по ядерной проблеме КНДР, наряду с санкциями, содержится идея о возврате к переговорам, - отметил глава МИД. - Альтернативы дипломатическому урегулированию ядерного вопроса на основе диалога не существует".