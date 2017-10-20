Лавров: подход США к договору об РСМД не способствует урегулированию ситуации

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подход США к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не способствует решению проблем вокруг документа. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"В Вашингтоне продолжают тиражировать голословные обвинения в наш адрес, отказываясь их конкретизировать, - сказал он, говоря о сложной ситуации, сложившейся вокруг соглашения о РСМД. - Такой подход не способствует решению проблем вокруг Договора, наоборот, возникают подозрения, что истинная цель таких вбросов - выставить Россию в виде злостного нарушителя международных обязательств, умолчав при этом о собственной нечистоплотности".
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва не раз заявляла о готовности к обсуждению различных аспектов Договора. "Мы неоднократно подтверждали приверженность его выполнению, говорили о готовности обсуждать озабоченности сторон - как наши, так и американские", - подчеркнул министр.
Он также отметил политизированный подход США к договору по РСМД. "Наши сугубо конкретные претензии к США в связи с Договором о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известны и безусловно понятны профессионалам, - отметил Лавров. - Налицо политический подход к этой проблеме".