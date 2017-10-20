Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: подход США к договору об РСМД не способствует урегулированию ситуации

Политика
20 октября, 12:03 дата обновления: 20 октября, 12:24 UTC+3

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в Вашингтоне продолжают тиражировать "голословные обвинения" в адрес России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подход США к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не способствует решению проблем вокруг документа. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Смотрите также

Путин: реакция России на выход США из РСМД будет мгновенной и зеркальной

Песков: РФ привержена всем международным обязательствам, включая договор о РСМД

Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД

"В Вашингтоне продолжают тиражировать голословные обвинения в наш адрес, отказываясь их конкретизировать, - сказал он, говоря о сложной ситуации, сложившейся вокруг соглашения о РСМД. - Такой подход не способствует решению проблем вокруг Договора, наоборот, возникают подозрения, что истинная цель таких вбросов - выставить Россию в виде злостного нарушителя международных обязательств, умолчав при этом о собственной нечистоплотности".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва не раз заявляла о готовности к обсуждению различных аспектов Договора. "Мы неоднократно подтверждали приверженность его выполнению, говорили о готовности обсуждать озабоченности сторон - как наши, так и американские", - подчеркнул министр.

Он также отметил политизированный подход США к договору по РСМД. "Наши сугубо конкретные претензии к США в связи с Договором о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известны и безусловно понятны профессионалам, - отметил Лавров. - Налицо политический подход к этой проблеме".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама