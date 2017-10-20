ЦИК РФ: с президентскими выборами могут совместить локальные кампании и референдумы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Досрочные или дополнительные выборы в муниципалитетах или регионах, а также местные референдумы могут пройти в день президентских выборов 18 марта 2018 года; кроме того, закон не запрещает совмещение с президентскими выборами довыборов в Госдуму по одномандатному округу. Об этом сообщила в пятницу ТАСС секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"С точки зрения законодательства выборы общие, то есть выборы губернаторов или полных составов заксобраний, представительных органов муниципальных образований [в день президентских выборов], не проводятся. А небольшие досрочные выборы в муниципальных образованиях или дополнительные выборы законом совмещать с этим днем не запрещено", - сказала она.

При этом секретарь ЦИК отметила, что муниципальные и дополнительные региональные выборы могут проводиться в любое воскресенье, необязательно совмещать их с крупными кампаниями. Поэтому общее количество кампаний будет понятно по результатам назначения, это остается на усмотрение органов, назначающих эти небольшие выборы, пояснила она.

Довыборы в Госдуму

Говоря о довыборах в Госдуму по одномандатному округу, Гришина заметила, что запрета на их совмещение с президентскими выборами нет, это остается на усмотрение ЦИК, который по закону назначает довыборы в Госдуму.

"ЦИК не принимал такое решение, не определялся по этому вопросу, времени еще достаточно, мы в рамках закона примем решение", - сказала она.

По закону довыборы в Госдуму по одномандатному округу должны пройти не позднее чем через один год со дня появления вакантного депутатского мандата. На данный момент в нижней палате не хватает трех одномандатников: в октябре парламент покинули бывший руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, назначенный врио главы Дагестана, и единоросс Михаил Исаев. Кроме того, летом умер парламентарий от Саратовского одномандатного округа Олег Грищенко.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил ТАСС, что довыборы по Заволжскому округу Тверской области, по которому был избран Васильев, могут пройти в единый день голосования в сентябре 2018 года. Исаев также сложил мандат в октябре, следовательно, довыборы и по его Балашовскому округу Саратовской области могут пройти в единый день голосования. А мандат Саратовского округа стал вакантным ранее, поэтому эти довыборы не могут быть совмещены с сентябрьскими.

Кроме того, Гришина отметила, что в день президентских выборов не запрещено проведение местных и региональных референдумов, но пока, по данным ЦИК, поддержанных инициатив по проведению референдума в субъектах не было.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, предвыборная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.