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Лавров: действия США по созданию ПРО подрывают стратегическую стабильность

Политика
20 октября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Попытки расшатать сложившийся баланс в сфере контроля над вооружениями выглядят крайне опасными, отметил глава МИД РФ

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Усилия США по созданию глобальной ПРО подрывают стратегическую стабильность в мире. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

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"Крайне опасными выглядят попытки отдельных стран и военно-политических союзов расшатать сложившийся баланс в сфере контроля над вооружениями. Стремление добиться военного преимущества, использовать фактор силы для решения узкокорыстных геополитических задач серьезно подрывает стратегическую стабильность", - сказал министр.

"Одной из ключевых проблем в этой связи остаются усилия США и их союзников в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в других регионах создать глобальную эшелонированную систему противоракетной обороны, приблизить ее элементы вплотную к российским, а также к китайским границам", - подчеркнул Лавров.

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