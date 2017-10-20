Лавров: действия США по созданию ПРО подрывают стратегическую стабильность

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Усилия США по созданию глобальной ПРО подрывают стратегическую стабильность в мире. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Крайне опасными выглядят попытки отдельных стран и военно-политических союзов расшатать сложившийся баланс в сфере контроля над вооружениями. Стремление добиться военного преимущества, использовать фактор силы для решения узкокорыстных геополитических задач серьезно подрывает стратегическую стабильность", - сказал министр.

"Одной из ключевых проблем в этой связи остаются усилия США и их союзников в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в других регионах создать глобальную эшелонированную систему противоракетной обороны, приблизить ее элементы вплотную к российским, а также к китайским границам", - подчеркнул Лавров.