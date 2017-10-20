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Лавров: использование ресурсов МАГАТЭ не по назначению недопустимо

Политика
20 октября, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, агентство должно оставаться профессиональным техническим механизмом проверки обязательств

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Задействование возможностей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не по их прямому назначению является неприемлемым. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Мы с вниманием наблюдаем за настойчивыми попытками использовать не по назначению ресурсы МАГАТЭ, - обратил внимание министр. - В частности, превратить его в инструмент политического давления или систему перепроверки разведывательной информации, расширить его мандат на деятельность, не относящуюся к уставным целям и задачам агентства, а также навязать ему проверку ядерного разоружения, заставить проверять не связанную с ядерными материалами военную деятельность".

"Мы исходим из того, что МАГАТЭ как приводной элемент режима нераспространения должно оставаться профессиональным техническим механизмом проверки обязательств по гарантии, - отметил Лавров. - Государства должны сами нести ответственность за обеспечение физической и ядерной безопасности на своей территории, включая определение соответствующих параметров национальных систем и мер обеспечения безопасности".

"Со своей стороны будем добиваться, чтобы система гарантий агентства оставалась объективной, деполитизированной, обоснованной, опиралась на международное право и способствовало закреплению общих достижений", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

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