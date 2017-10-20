Песков: наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от угрозы

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Присутствие международных наблюдателей на границе между Россией и Украиной не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы. Такое пояснение к выступлению президента РФ Владимир Путин дал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" глава российского государства высказал убежденность в том, что закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там.

"Очевидно, что за наблюдателями (ОБСЕ на границу) могут последовать и вооруженные силы Украины и не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями," - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. "И здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий", - добавил он.

Песков согласился с тем, что присутствие на границе международных наблюдателей позволит исключить обвинения в адрес России о вмешательстве во внутриукраинский конфликт. "Это да! Но это не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы, что гораздо важнее", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь также напомнил, что первоисточником при урегулировании ситуации являются минские договоренности, в которых прописана последовательность действий. "Выход на границу там является одним из последних пунктов", - сказал он.

Аналогия с Сребренницей

В четверг Путин заявил, что закрытие границы до решения политических вопросов - придания этим территориям особого статуса и принятия закона об амнистии - приведет к ситуации, схожей с трагедией с Сребренницей, где разворачивались кровавые события во время войны в Югославии в 1991-1995 годах.