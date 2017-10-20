Песков: говорить о деталях создания конгресса народов Сирии пока преждевременно

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Говорить о деталях создания конгресса народов Сирии пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" о том, что прорабатывается идея созыва такого форума.

"Пока говорить об этом преждевременно. Президент сказал, что эта инициатива сейчас обсуждается активно, она общая, в том числе продвигается и Россией. Путин сказал, что реализация этой инициативы в перспективе поможет процессу нормализации ситуации в Сирии. Пока конкретно, где, как и когда, конечно, говорить, невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может быть созван такой конгресс.

Он указал, что Путин говорил, что "есть понимание того, куда надо двигаться, чтобы продолжить поиски урегулирования, причем делать это не голословно, а предметно реализуя соответствующий план".

Путин в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" говорил о позитивной динамике в процессе урегулирования ситуации в Сирии. В частности, по его словам, "есть идея создать конгресс народов Сирии, чтобы в нем приняли участие все этнические и религиозные группы - и правительство, и оппозиция". Путин отмечал, что "если это удастся сделать при поддержке стран-гарантов, это было бы дополнительным важным шагом к политическому урегулированию, а затем к разработке новой конституции".