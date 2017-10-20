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МИД РФ: продление СНВ-3 важно для стабилизации ситуации в области ядерной безопасности

Политика
20 октября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Представитель министерства Михаил Ульянов отметил, что договор целесообразно продлить на пять лет

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Продление на пять лет Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) является одним из главных условий поддержания процесса ядерного разоружения. Такое мнение высказал в пятницу директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

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"Очевидно, что самый простой шаг для выведения ситуации в области ядерной безопасности в позитивное русло - это достижение договоренности о пятилетнем продлении СНВ, - сказал дипломат в ходе Московской конференции по нераспространению. - Эта возможность предусматривается в самом тексте договора, но для этого нужен партнер, а у нас его пока нет".

Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу, к февралю будущего года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1 тыс. 550 ядерными боеголовками, а также 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками и баллистическими ракетами на подлодках.

В январе госсекретарь Рекс Тиллерсон высказался за продолжение процесса сокращения ядерных вооружений. Однако президент США Дональд Трамп спустя месяц выразил недовольство по поводу Договора СНВ-3, в поддержку которого высказываются даже "ястребы" в Пентагоне. На прошлой неделе в постпредстве РФ при ООН заявили, что Москва не может продолжать сокращение арсеналов ядерного оружия исключительно на двусторонней основе с Соединенными Штатами и считает, что в этом процессе должны также учитываться вооружения других стран.

3 октября и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт заявила, что Соединенные Штаты привержены своим обязательствам по СНВ-3, но считают, что текущая международная обстановка не позволяет вести переговоры о последующих шагах в сфере ядерного разоружения.

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