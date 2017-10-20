Рябков: закулисные схемы в деятельности МАГАТЭ неприемлемы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Закулисные схемы и попытки провести те или иные решения через секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) являются для России неприемлемыми. Об этом в пятницу на полях Московской конференции по нераспространению заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги встречи с заместителем гендиректора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Теро Варьйорантой, состоявшейся ранее в пятницу.

"Деятельность секретариата [МАГАТЭ] должна быть транспарентной и открытой для постоянного учета мнений государств-участников, - сказал дипломат. - Закулисные схемы, попытки "пропихнуть" те или иные рецепты решений имеющихся проблем - вот это для нас неприемлемо. И именно такого рода явления нас беспокоят".

По словам Рябкова, в рамках беседы с заместителем гендиректора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ "в фокусе внимания была реформа системы гарантий МАГАТЭ". "Мы хотим, чтобы, как и раньше, гарантии в государствах, имеющих соответствующие соглашения с МАГАТЭ, осуществлялись неполитизированно, профессионально, без попыток внешнего воздействия на Агентство под углом тех или иных политических или геополитических задач, которые стремятся решать отдельные государства или их группы в разных регионах, - сказал замглавы МИД РФ. - К сожалению, ни одна международная структура в современном мире не обладает иммунитетом от подобных деструктивных внешних воздействий. Мы хотели бы обеспечить, чтобы МАГАТЭ все же и дальше оставалось международным органом, который демонстрирует высшие эталонные образцы профессионализма".

По мнению Рябкова, "для обеспечения гарантий того, что так будет и в дальнейшем, государства-участники, участники Совета управляющих МАГАТЭ, членский состав организации должны иметь возможность вести прямой диалог, влиять в должной мере на принимаемые секретариатом решения, иметь доступ к соответствующей информации".

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что задействование возможностей МАГАТЭ не по их прямому назначению является неприемлемым.