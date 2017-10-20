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Элементы блокчейна могут внедрить в систему выборов в Москве в течение 10 лет

Политика
20 октября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что через 50 лет блокчейн заменит избиркомы

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Система выборов в Москве в ближайшие 10 лет может быть дополнена элементами блокчейна, сообщил в пятницу ТАСС председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

"Через 50 лет блокчейн точно заменит избиркомы. А в ближайшие 10-15 лет в Москве может быть применение смешанной системы с элементами блокчейна", - сказал он.

По его словам, следующим этапом должно стать электронное голосование, и "блокчейн как раз позволяет решить проблему с тайной голосования".

Ранее руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов сообщал, что столичные власти прорабатывают вопрос внедрения технологии блокчейн в городские порталы и сервисы столицы. Кроме того, московское правительство не исключает возможности использования собственной криптовалюты под названием Moscowcoin на городских порталах.

 

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Шапошников, Алексей Валерьевич
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