Депутат: речь Путина на "Валдае" подтвердила, что интересы РФ созвучны международным

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на 14-м заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" подтвердило, что национальные интересы РФ созвучны международным и никогда не ставились выше них, несмотря на глобальные перемены. Об этом заявил в пятницу на пленарном заседании Госдумы первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета по международным делам Адальби Шхагошев.

"В глубокий анализ, в который вчера ушел наш лидер, выступая на "Валдае", говорит о том, что дефицит взвешенной политики в международных отношениях сделал предельно хрупким наш мир и пошатнул его устои. Взвешенность в международных отношениях - это не субъективная характеристика, а объективная реальность, демонстрирующая политическую ответственность государств. Заслуга России в лице Путина - в том, что наши национальные интересы созвучны интересам международным и никогда, несмотря на глобальные перемены, не ставились выше международных", - заявил Шхагошев.

По его словам, "этот баланс соблюдать нелегко, особенно, когда есть пример Соединенных Штатов, чьи национальные интересы позволяют забыть в принципе о международном праве". "Россия со своей стороны реально поддерживает это равновесие", - подчеркнул политик.

Шхагошев также выразил надежду, что "выступления президента РФ на мировых площадках выработают у мирового сообщества привычку не смотреть на мир с закрытыми глазами, прежде всего, в вопросах глобальной безопасности". При этом, по мнению политика, установилась тенденция, согласно которой "в мире объединяются вокруг лидера РФ". "Потому что видят, что [без этого] не будет адекватности, не будет мира на Земле. БРИКС, ЕврАзЭс, крупные страны сегодня реально смотрят на нашу страну, когда они определяют собственную стратегию в международных отношениях и в международной политике в целом", - заключил единоросс.

14-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" проходило в Сочи 16-19 октября.