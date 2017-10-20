Лавров обратил внимание Ягланда на защиту национальных меньшинств на Украине

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом указал на необходимость активнее задействовать механизмы СЕ для защиты национальных меньшинств на Украине. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.
"В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов участия России в работе всех органов Совета Европы, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подтверждена обоюдная заинтересованность в сохранении Совета Европы как главной опоры единого гуманитарного и правового пространства на европейском континенте".
"Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы СЕ для защиты прав национальных меньшинств на Украине", - добавили в Министерстве.