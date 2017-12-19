Выступление Владимира Путина и Александара Вучича по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин провел во вторник в Москве переговоры с президентом республики Сербии Александаром Вучичем, который находится в России с рабочим визитом до 20 декабря. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, лидеры намеревались обсудить вопросы развития российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и актуальные темы международной и региональной повестки дня. Также было запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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