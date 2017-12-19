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Выступление Владимира Путина и Александара Вучича по итогам переговоров

Политика
19 декабря, 18:36 UTC+3

Во время переговоров лидеры России и Сербии намеревались обсудить вопросы развития стратегического партнерства двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел во вторник в Москве переговоры с президентом республики Сербии Александаром Вучичем, который находится в России с рабочим визитом до 20 декабря. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, лидеры намеревались обсудить вопросы развития российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и актуальные темы международной и региональной повестки дня. Также было запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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Темы
Российско-сербские отношения
Персоны
Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
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