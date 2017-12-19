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МИД РФ: Украина пыталась политизировать заседание совета министров иностранных дел ОЧЭС

Политика
19 декабря, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Во второй половине этого года Украина была председателем ОЧЭС, а встреча СМИД организации прошла в Киеве

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина пыталась политизировать заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и вынести на обсуждение антироссийские тезисы. Об этом заявили во вторник в МИД РФ по итогам прошедшей 15 декабря в Киеве встречи.

"К сожалению, в уходящем полугодии и на самом заседании СМИД Украина не смогла уберечь диалог в ЧЭС от политизации, - отметили в министерстве иностранных дел. - Напротив, имели место случаи злоупотребления председательскими функциями, нарушения регламента, проявлялись проблемы и в организационных вопросах. Украинцы постоянно предпринимали попытки по вбросу в дискуссию антироссийских тезисов и втягиванию делегаций в обсуждение несвойственной для ЧЭС тематики. Эти попытки отводились российской стороной".

Как отметили в МИД РФ, в результате участникам заседания все-таки удалось сосредоточить внимание на вопросах, входящих в мандат организации. "В частности, состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления сотрудничества между странами региона ЧЭС, путях активизации проектной деятельности и реформирования организации, - продолжили в министерстве. - Рассмотрены итоги работы встречи министров транспорта, заседаний профильных рабочих групп (по торговле и экономическому сотрудничеству, охране окружающей среды, малым и средним предприятиям, науке и технологиям, сельскому хозяйству и агроиндустрии, борьбе с оргпреступностью), а также других мероприятий, состоявшихся во втором полугодии 2017 года".

Украина выполняла обязанности председателя в ОЧЭС во второй половине 2017 года. На заседании председательство на период с января по июнь 2018 года было передано Армении.

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