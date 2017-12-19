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Говорухин: новое заседание по подготовке группы по выдвижению Путина пройдет 26 декабря

Политика
19 декабря, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по культуре сказал, что "радостно воспринял новость о том, что Владимир Путин выдвинулся на должность президента"

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расширенное заседание по подготовке инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах главы государства в 2018 году состоится 26 декабря. Об этом сообщил во вторник ТАСС сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

"Сегодня на [первом] заседании было принято решение, что следующее расширенное заседание [по подготовке группы по выдвижению Путина в качестве кандидата в президенты] состоится 26 декабря", - сказал Говорухин.

"Я радостно воспринял новость о том, что Владимир Путин выдвинулся на должность президента. Учитывая, что Владимир Владимирович идет как самовыдвиженец, я решил собрать инициативную группу по поддержке нашего президента и его выдвижению", - добавил Говорухин.

Он отметил, что разговаривал лично с главой государства и получил одобрение. "Цели ясны, задачи определены. Будем работать", - заключил Говорухин.

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