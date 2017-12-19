Инициативная группа по выдвижению Путина в президенты соберется 26 декабря на ВДНХ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на пост президента России соберется 26 декабря на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"Собрание инициативной группы по выдвижению президента пройдет 26 декабря на ВДНХ", - сказала Тимофеева.

По ее словам, в состав инициативной группы войдут представители ОНФ, партии "Единая Россия" и других партий, а также добровольческих объединений и волонтерских организаций. В частности, отметила Тимофеева, в инициативную группу войдут представители "Волонтеров Победы".

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ добавила, что подготовка к заседанию инициативной группы уже началась.