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Инициативная группа по выдвижению Путина в президенты соберется 26 декабря на ВДНХ

Политика
19 декабря, 20:08 дата обновления: 19 декабря, 20:19 UTC+3

В состав инициативной группы войдут представители ОНФ, партии "Единая Россия" и других партий, а также добровольческих объединений и волонтерских организаций

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на пост президента России соберется 26 декабря на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

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"Собрание инициативной группы по выдвижению президента пройдет 26 декабря на ВДНХ", - сказала Тимофеева.

По ее словам, в состав инициативной группы войдут представители ОНФ, партии "Единая Россия" и других партий, а также добровольческих объединений и волонтерских организаций. В частности, отметила Тимофеева, в инициативную группу войдут представители "Волонтеров Победы".

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ добавила, что подготовка к заседанию инициативной группы уже началась.

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