Российские офицеры из состава СЦКК вернулись в РФ

ПУНКТ ПРОПУСКА НЕХОТЕЕВКА /Белгородская область/. Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Группа офицеров в полном составе пересекла российско-украинскую границу в пункте пропуска Нехотеевка. В ближайшее время военные прибудут в Москву.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 7 декабря на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене, обратил внимание на то, что Киев делает все, чтобы поставить российских офицеров в составе СЦКК "в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые и невыполнимые требования, по сути, добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование".

В свою очередь Минобороны РФ в заявлении 13 декабря констатировало, что условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК стали носить "откровенно дискриминационный характер" и "касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности".

В результате в понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил о невозможности в таких условиях дальнейшей работы представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК и подчеркнул, что "вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону".

19 декабря российские представители покинули территорию провозглашенных республик Донбасса и переехали в подконтрольный Киеву Соледар. Ожидается, что вопрос участия России в СЦКК будет в среду поднят на заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины.