В День работника органов безопасности российские спецслужбы отметят 100-летний юбилей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники и ветераны спецслужб отметят День работника органов безопасности и 100-летие отечественных спецслужб. Профессиональный праздник органов безопасности был установлен указом президента России от 20 декабря 1995 года для Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и Главного управления специальных программ (ГУСП).

20 декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР (ВЧК), положившая начало формированию отечественных спецслужб.

Накануне юбилея в Москву на заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) СНГ прибыли делегации, которые примут участие в торжественных мероприятиях. "С первых дней своего существования подразделения ВЧК надежно защищали суверенитет и территориальную целостность страны от внешних посягательств, боролись с бандитизмом, диверсиями, саботажем и террористическими проявлениями. И в противостоянии с иностранными спецслужбами неоднократно доказывали свою состоятельность и профессионализм", - напомнил, открывая заседание СОРБ, директор ФСБ Александр Бортников.

Выступивший на заседании совета директор СВР России Сергей Нарышкин отметил, что ВЧК "стала предшественницей всех спецслужб наших государств - стран Содружества". "Можно по-разному оценивать противоречивые события того времени, но это наше общее прошлое, со всеми его славными и трагическими страницами, и мы не имеем права забывать нашу историю, тем более игнорировать ее уроки. Самый главный из них заключается в осознании величайшей ценности внутренней стабильности государства, пагубности раскола общества", - подчеркнул Нарышкин.

В апреле 2017 года исполнилось 25 лет соглашению "Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов безопасности стран - участниц СНГ", которое заложило основу для их взаимодействия.

Некоторые итоги

Директор ФСБ Александр Бортников в интервью "Российской газете", приуроченном к юбилею, не только ответил на самые острые вопросы об истории отечественных спецслужб, но и привел данные об итогах сегодняшней работы органов безопасности. Так, фактически полностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе, подчеркнул он, напомнив, что в результате принятых за последние шесть лет мер почти в 10 раз снизилось количество совершаемых в России террористических преступлений. За пять лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены 9,5 тыс. человек. В этом году, в том числе при поддержке зарубежных коллег, были предотвращены 23 теракта.

Вместе с тем, отметил Бортников, установлены порядка 4,5 тыс. россиян, которые отправились за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов, в связи с чем спецслужбы ведут работу по перекрытию каналов переброски боевиков международных террористических организаций из зон вооруженных конфликтов. Ранее на заседании Национального антитеррористического комитета он сообщил, что в этом году в РФ были не допущены 17,5 тыс. иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Кроме того, за пять лет органы безопасности пресекли деятельность 137 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов, которые были осуждены; предотвращен экономический ущерб государству на 900 млрд рублей - за преступления экономической, в том числе коррупционной направленности, осуждены почти 13 тыс. человек, в их числе - чиновники федерального уровня, представители губернаторского корпуса, руководители ряда министерств и ведомств, госкорпораций, предприятий и учреждений. Бортников пообещал, что эта работа будет продолжена, невзирая на чины и звания.

Для спецподразделений органов безопасности в РФ разрабатывают новейшие образцы вооружения и спецтехники, включая перспективное поколение беспилотных летательных аппаратов, систем управления наземными и воздушными роботизированными комплексами.