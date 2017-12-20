Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Съезд ЛДПР выдвинет кандидатуру Жириновского на выборы президента России

Политика
20 декабря, 0:13 UTC+3 МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Политик будет выдвигаться на выборах главы государства в шестой раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ЛДПР первая из российских политических партий проведет в среду свой съезд в Москве перед предстоящими в марте 2018 года выборами президента РФ. Его основным вопросом станет выдвижение кандидатуры бессменного лидера либерал-демократов Владимира Жириновского на главный пост в стране.

Смотрите также

Старт кампании-2018: эксперты назвали главные внутренние задачи для будущего президента

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Диденко, который будет возглавлять предвыборный штаб Жириновского, в работе съезда примут участие 103 делегата от 85 региональных отделений ЛДПР. "Ожидаются также 400 приглашенных, среди которых представители общественных организаций, гражданского общества, религиозные деятели, иностранные гости, в том числе от политических партий других стран, с которыми сотрудничает ЛДПР, губернаторы российских регионов", - сказал Диденко.

Он добавил, что делегатам предстоит помимо выдвижения Жириновского утвердить также предвыборную программу партии ЛДПР "Мощный рывок вперед!". "В ней 100 пунктов, отражающих видение ЛДПР по развитию России", - отметил депутат. Для подсчета голосов, по словам Диденко, будет арендован КОИБ из Центризбиркома. "Это существенно сократит время подведения итогов съезда", - пояснил будущий глава штаба.

Жириновский будет выдвигаться на выборах главы государства в шестой раз. Он не принимал участия только в президентской кампании в 2004 году, когда от партии баллотировался депутат Госдумы Олег Малышкин. Наибольший результат лидера ЛДПР на выборах президента РФ был в 2008 году, тогда он набрал более 9% голосов избирателей и занял третье место.

О выборах президента РФ

Выборы президента пройдут 18 марта. В понедельник избирательная кампания началась официально. Соответственно, с 18 декабря политпартии смогут проводить съезды, а группы избирателей - собрания для поддержки самовыдвиженца. На выдвижение у кандидатов от партий есть 25 дней, у самовыдвиженцев - 20 дней.

Пока помимо Жириновского о намерении участвовать в предвыборной гонке заявили также действующий президент РФ Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич Полонский, Сергей Юрьевич Собчак, Ксения Анатольевна Диденко, Алексей Николаевич Гордон, Екатерина Викторовна Путин, Владимир Владимирович Семерикова, Елена Геннадьевна Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама