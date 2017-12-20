Съезд ЛДПР выдвинет кандидатуру Жириновского на выборы президента России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ЛДПР первая из российских политических партий проведет в среду свой съезд в Москве перед предстоящими в марте 2018 года выборами президента РФ. Его основным вопросом станет выдвижение кандидатуры бессменного лидера либерал-демократов Владимира Жириновского на главный пост в стране.

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Диденко, который будет возглавлять предвыборный штаб Жириновского, в работе съезда примут участие 103 делегата от 85 региональных отделений ЛДПР. "Ожидаются также 400 приглашенных, среди которых представители общественных организаций, гражданского общества, религиозные деятели, иностранные гости, в том числе от политических партий других стран, с которыми сотрудничает ЛДПР, губернаторы российских регионов", - сказал Диденко.

Он добавил, что делегатам предстоит помимо выдвижения Жириновского утвердить также предвыборную программу партии ЛДПР "Мощный рывок вперед!". "В ней 100 пунктов, отражающих видение ЛДПР по развитию России", - отметил депутат. Для подсчета голосов, по словам Диденко, будет арендован КОИБ из Центризбиркома. "Это существенно сократит время подведения итогов съезда", - пояснил будущий глава штаба.

Жириновский будет выдвигаться на выборах главы государства в шестой раз. Он не принимал участия только в президентской кампании в 2004 году, когда от партии баллотировался депутат Госдумы Олег Малышкин. Наибольший результат лидера ЛДПР на выборах президента РФ был в 2008 году, тогда он набрал более 9% голосов избирателей и занял третье место.

О выборах президента РФ

Выборы президента пройдут 18 марта. В понедельник избирательная кампания началась официально. Соответственно, с 18 декабря политпартии смогут проводить съезды, а группы избирателей - собрания для поддержки самовыдвиженца. На выдвижение у кандидатов от партий есть 25 дней, у самовыдвиженцев - 20 дней.

Пока помимо Жириновского о намерении участвовать в предвыборной гонке заявили также действующий президент РФ Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые неизвестные широкому кругу общественные деятели.