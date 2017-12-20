Глава представительства ВС РФ в СЦКК заявил о провокациях украинских военных

ПУНКТ ПРОПУСКА НЕХОТЕЕВКА /Белгородская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских военнослужащих из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК), в том числе при выполнении задач в зоне конфликта. Об этом сообщил журналистам руководитель представительства Вооруженных сил РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев.

"В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта", - сказал Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в Россию.

По его словам, для офицеров были созданы жесткие условия по проживанию и перемещению, например, сопровождение в столовую и обратно вооруженным патрулем.

В частности, Костарев рассказал, что при возвращении офицеров на пункте пропуска также были совершены провокации. "Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. Под надуманным предлогом у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач. В конечном итоге данная ситуация завершилась положительно", - сказал генерал.

Он также сообщил, что задержка с возвращением офицеров произошла по вине украинской стороны. "Были не вовремя поданы автобусы, что помешало переходу через КПП "Майорск", и мы были вынуждены отменить свой переход вчера, так как это было небезопасно. И совершить его сегодня с утра", - пояснил генерал.

Ограничения работы российских военных

Работа российских офицеров в СЦКК в последние месяцы была ограничена, доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован, добавил Сергей Костарев.

По его словам, во вторник завершился вывод представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации. Генерал напомнил, что военнослужащие ВС РФ были направлены в состав СЦКК по просьбе начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко для оказания помощи в разрешении внутриукраинского конфликта.

"Российские офицеры добросовестно, зачастую с риском для жизни, исполняли свои обязанности, способствуя восстановлению мира на юго-востоке Украины. В течение последних месяцев из-за действий украинской стороны деятельность СЦКК стала максимально ограниченной, условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились, а доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован" , - сказал Костарев.

По словам Костарева, деятельность представительства ВС РФ в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля. Он рассказал, что "в августе 2017 года президентом Украины подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля".

"Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной", - подчеркнул Костарев.

По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.