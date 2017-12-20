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Минниханов рассказал Путину о работе по проблемам дольщиков и вкладчиков проблемных банков

Политика
20 декабря, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

По словам главы Татарстана, также доложил, что по итогам года власти республики прогнозируют рост валового регионального продукта и индексов промышленного производства

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов проинформировал президента РФ Владимира Путина о работе в республике по решению проблем обманутых дольщиков и вкладчиков проблемных банков.

"Я вас информировал о проблеме вкладчиков", - обратился Минниханов к Путину. "Фонд создан, мы уже начали выплаты. Работа организована", - заверил он президента.

По его словам, налажена и работа на проблемных участках жилищного строительства. "Сейчас фонд создаем, будем помогать землей, инфраструктурой. Создается фонд федеральный, но он как бы на будущее, а вот тем людям, которые уже оказались в сложной ситуации, мы будем помогать", - сказал Минниханов.

Говоря об экономике региона в целом, глава Татарстана доложил, что по итогам года власти республики прогнозируют рост валового регионального продукта и индексов промышленного производства. "Пять с половиной процентов рост у нас на продукцию сельского хозяйства", - сказал, в частности, Минниханов.

Глава республики отдельно коснулся вопроса дорожного строительства и отметил один из проектов. "Очень неплохой проект - специальное покрытие для сельских улиц, где движение не очень большое", - рассказал Минниханов. Он пояснил, что строительство таких трасс обходится значительно дешевле.

Минниханов сообщил и о ходе реализации программы по достижению ключевых социально-экономических показателей. "Что касается майских указов, мы их дорожную карту полностью выполняем, все намеченные цифры по итогам этого года выполняем", - сказал он.

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