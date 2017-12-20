Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 23 декабря

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря. Об этом заявил в среду по итогам встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов.

"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, Контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года", - сказал он журналистам.

Контактная группа также выразила стремление провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года.

"Контактная группа подтвердила стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - сказал Грызлов.

При этом полпред отметил, что позиция ряда западных политиков позволяет Киеву не соблюдать обязательства по минским соглашениям.

"К сожалению, позиция ряда западных политиков позволяет Киеву не соблюдать свои обязательства, отраженные в международно признанных минских соглашениях. Яркий пример - до сих пор не выполненное Киевом обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской", - сказал он журналистам.

В свою очередь Россия призывает участников Контактной группы разблокировать работу по политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

"Российская сторона подтверждает свою приверженность к полному и точному выполнению минских соглашений. Прежде всего, для этого необходимо разблокировать работу по политическому урегулированию, провести амнистию и законодательно обеспечить введение в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера", - отметил он.