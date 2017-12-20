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Кадыров пошутил, что его ждет "бессонная ночь" после включения в "список Магнитского"

Политика
20 декабря, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Глава Чеченской республики добавил, что известные американцы сами систематически приезжают к нему в гости

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Зубайр Байраков/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свое включение в "список Магнитского", заявив, что не поехал бы в США за "все валютные запасы страны".

Ранее в среду министерство финансов США добавило в "список Магнитского" пятерых россиян, включая Рамзана Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека".

"Меня ждет бессонная ночь! И снотворные не помогут! <...> Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", - написал он в среду в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции. Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне?", - вопрошает глава Чечни.

"На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб", - написал Кадыров.

В среду США добавили в "список Магнитского" пятерых россиян. Кроме Кадырова, в санкционный перечень попали Аюб Катаев за причастность к "внесудебным расправам, пыткам и другим существенным нарушениям международно признанных прав человека", Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня за участие в "преступном сговоре, раскрытом Сергеем Магнитским" и касающемся якобы имевшего место "нелегального возврата налоговых платежей в 2007 году". Сейчас "список Магнитского" включает имена 49 россиян.

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