Дипломаты РФ и Турции обсудили ситуацию в палестино-израильском урегулировании

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил в среду с первым заместителем главы МИД Турции Умитом Ялчином ситуацию в палестино-израильском урегулировании в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу региональных проблем с акцентом на выработку путей урегулирования кризисов в Йемене, Сирии и Ливии, - информировали в министерстве. - Обсуждалось также положение дел на палестино-израильском направлении в контексте решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля".

"Была подтверждена приверженность Москвы и Анкары задачам достижения справедливого и жизнеспособного решения палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, включая реализацию права палестинского народа на создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - отметили в МИД РФ.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении республики открыть посольство в Восточном Иерусалиме в ответ на решение Вашингтона перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В среду переговоры с Ялчином также провел статс- секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Как сообщили в российском министерстве, дипломаты обсудили ситуацию на Украине и перспективы внешнеполитического взаимодействия двух стран.