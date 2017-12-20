Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампостпреда РФ: заявления Украины в Совбезе ООН противоречат здравому смыслу

Политика
20 декабря, 22:44 UTC+3 ООН ООН 20, декабря. /ТАСС

В ответ на обвинения украинской стороны в разжигании Россией конфликта в Донбассе, Петр Ильичев указал на неконституционную смену власти в Киеве в 2014 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН в среду ознаменовалось очередной перепалкой между дипломатами России и Украины. Украинская сторона обвинила Москву "в агрессивной политике" по отношению к соседним государствам, а также напомнила о принятой накануне Генеральной Ассамблеей резолюции по Крыму. В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев указал, что заявления представителей Украины противоречат здравому смыслу, и подчеркнул, что у Киева нет доказательств вмешательства России в конфликт в Донбассе.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

Встреча Совбеза была посвящена современным вызовам международному миру и безопасности. Украинская делегация, поднявшая тему Донбасса даже на заседании по КНДР 15 декабря, не отступила от привычного курса. Начав с претензий в адрес методов работы Совета Безопасности, в том числе порядка применения права вето его постоянными членами, замглавы МИД Украины Сергей Кислица перешел непосредственно к обвинениям в адрес России, утверждая, что она не уважает Устав ООН и нормы международного права.

"В 2008 году она вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории. В 2014 году она незаконно оккупировала и попыталась аннексировать Крым, а затем расширила вооруженный конфликт на украинский регион Донбасса. Смог ли Совет должным образом отреагировать? Ответ хорошо известен", - сказал замминистра.

В ожидании ответа российской стороны, он попытался объяснить, почему Киев продолжает поднимать тему "российской агрессии" на заседаниях Совбеза. "Наш ответ очень прост: действия России подрывали и продолжают подрывать систему международного права и представляют прямую угрозу для международного мира и безопасности, что является предметом озабоченности этого Совета", - заявил Кислица.

Взяв слово, зампостпреда РФ обратил внимание на то, что представитель Киева "умышленно забыл упомянуть" о "первопричинах конфликта на юго-востоке Украины", а именно о внешнем вмешательстве во внутригосударственные процессы, о зарубежной поддержке "таких подрывных процессов, как неконституционная смена или захват власти". "О каком соблюдении прав может говорить представитель страны, руководство которой пришло к власти в результате государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года? Именно тогда началась данная трагедия. Путь к разрешению конфликта известен - полное выполнение киевскими властями минских договоренностей, поддержанных резолюцией Совета Безопасности", - подчеркнул Ильичев.

Доказательств вмешательства РФ нет

К этому моменту Кислица уже удалился из зала Совбеза, а ответ за него держал зампостпреда Украины Юрий Витренко. Он заявил, что во вторник Генассамблея большинством голосов приняла резолюцию по Крыму, в которой "подтвердила позорный статус России как оккупирующей державы".

Отвечая на выпады украинской стороны, Ильичев призвал представителя Киева "уважать Совет и его членов". "Меньше всего хотелось бы вступать в эту бессмысленную полемику, но очередная партия голословных и противоречащих здравому смыслу заявлений вынуждает нас воспользоваться ответным словом", - сказал зампостпреда РФ. По его словам, с начала кризиса на Украине Киев на разных площадках говорит про "российскую агрессию" и "российское вмешательство" в конфликт в Донбассе. "Однако доказательств этим утверждениям как не было, так и нет, зато есть доказательства бесчисленных нарушений украинской стороной международного права", - отметил дипломат, сославшись на доклады ООН и других международных организаций.

"Сколько еще вам надо разрушить больниц, школ, жилых домов, чтобы наконец образумиться, остановить эту бойню и сесть за стол переговоров с собственными гражданами, которых вы до сих пор называете не иначе как террористами? Повторим, дорожная карта созданной вами проблемы прописана в Минских соглашения. Осталось только их выполнять", - указал Ильичев.

Перепалки между Россией и на Украиной на заседаниях СБ ООН уже стали привычным явлением, однако их накал усилился в последние недели года, по окончании которого Киев покинет кресло непостоянного члена Совбеза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ильичёв, Петр Викторович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Грузия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
4
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
5
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
6
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
7
Кадыров пошутил, что его ждет "бессонная ночь" после включения в "список Магнитского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама