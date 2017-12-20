Зампостпреда РФ: заявления Украины в Совбезе ООН противоречат здравому смыслу

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН в среду ознаменовалось очередной перепалкой между дипломатами России и Украины. Украинская сторона обвинила Москву "в агрессивной политике" по отношению к соседним государствам, а также напомнила о принятой накануне Генеральной Ассамблеей резолюции по Крыму. В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев указал, что заявления представителей Украины противоречат здравому смыслу, и подчеркнул, что у Киева нет доказательств вмешательства России в конфликт в Донбассе.

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Встреча Совбеза была посвящена современным вызовам международному миру и безопасности. Украинская делегация, поднявшая тему Донбасса даже на заседании по КНДР 15 декабря, не отступила от привычного курса. Начав с претензий в адрес методов работы Совета Безопасности, в том числе порядка применения права вето его постоянными членами, замглавы МИД Украины Сергей Кислица перешел непосредственно к обвинениям в адрес России, утверждая, что она не уважает Устав ООН и нормы международного права.

"В 2008 году она вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории. В 2014 году она незаконно оккупировала и попыталась аннексировать Крым, а затем расширила вооруженный конфликт на украинский регион Донбасса. Смог ли Совет должным образом отреагировать? Ответ хорошо известен", - сказал замминистра.

В ожидании ответа российской стороны, он попытался объяснить, почему Киев продолжает поднимать тему "российской агрессии" на заседаниях Совбеза. "Наш ответ очень прост: действия России подрывали и продолжают подрывать систему международного права и представляют прямую угрозу для международного мира и безопасности, что является предметом озабоченности этого Совета", - заявил Кислица.

Взяв слово, зампостпреда РФ обратил внимание на то, что представитель Киева "умышленно забыл упомянуть" о "первопричинах конфликта на юго-востоке Украины", а именно о внешнем вмешательстве во внутригосударственные процессы, о зарубежной поддержке "таких подрывных процессов, как неконституционная смена или захват власти". "О каком соблюдении прав может говорить представитель страны, руководство которой пришло к власти в результате государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года? Именно тогда началась данная трагедия. Путь к разрешению конфликта известен - полное выполнение киевскими властями минских договоренностей, поддержанных резолюцией Совета Безопасности", - подчеркнул Ильичев.

Доказательств вмешательства РФ нет

К этому моменту Кислица уже удалился из зала Совбеза, а ответ за него держал зампостпреда Украины Юрий Витренко. Он заявил, что во вторник Генассамблея большинством голосов приняла резолюцию по Крыму, в которой "подтвердила позорный статус России как оккупирующей державы".

Отвечая на выпады украинской стороны, Ильичев призвал представителя Киева "уважать Совет и его членов". "Меньше всего хотелось бы вступать в эту бессмысленную полемику, но очередная партия голословных и противоречащих здравому смыслу заявлений вынуждает нас воспользоваться ответным словом", - сказал зампостпреда РФ. По его словам, с начала кризиса на Украине Киев на разных площадках говорит про "российскую агрессию" и "российское вмешательство" в конфликт в Донбассе. "Однако доказательств этим утверждениям как не было, так и нет, зато есть доказательства бесчисленных нарушений украинской стороной международного права", - отметил дипломат, сославшись на доклады ООН и других международных организаций.

"Сколько еще вам надо разрушить больниц, школ, жилых домов, чтобы наконец образумиться, остановить эту бойню и сесть за стол переговоров с собственными гражданами, которых вы до сих пор называете не иначе как террористами? Повторим, дорожная карта созданной вами проблемы прописана в Минских соглашения. Осталось только их выполнять", - указал Ильичев.

Перепалки между Россией и на Украиной на заседаниях СБ ООН уже стали привычным явлением, однако их накал усилился в последние недели года, по окончании которого Киев покинет кресло непостоянного члена Совбеза.