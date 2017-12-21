Дума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения с Сирией по расширению базы ВМФ в Тартусе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на дополнительном пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о ратификации соглашения с Сирией "О расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики".

Целью документа является создание договорно-правовой базы, регулирующей условия нахождения пункта МТО ВМФ РФ. "Соглашение регламентирует функционирование, определяет порядок захода и выхода военных кораблей РФ, регулирует имущественные отношения, а также условия использования земельных участков и акваторий", - говорится в сопроводительных документах.

Важное место уделяется вопросам юрисдикции РФ в местах дислокации, а также в отношении личного состава и членов экипажей, определения их статуса. "Личному составу пункта материально-технического обеспечения, включая его командира, а также членам их семей и членам экипажей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные тем, которые предусмотрены в отношении персонала дипломатического представительства, в частности неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, иммунитет от юрисдикции, фискальный иммунитет, таможенные привилегии", - отмечается в пояснительной записке. Оговаривается, что личный состав пункта МТО, а также подрядчики беспрепятственно пересекают границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами САР.

Представители органов власти Сирии не могут посещать места дислокации пункта МТО ВМФ РФ без согласия его командира. Кроме того, транспортные средства, морские и воздушные суда России базы в Тартусе являются неприкосновенными, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер, говорится в соглашении. "Внешняя охрана границ мест дислокации пункта МТО осуществляется силами и средствами сирийской стороны, а охрана внешних морских границ и противовоздушная оборона пункта, внутренняя охрана и поддержание правопорядка осуществляются силами и средствами российской стороны", - отмечается в сопроводительных документах.

Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.

"Ратификация соглашения имеет стратегическое значение. Нахождение на территории Сирии пункта МТО в полной мере отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств", - заявил ТАСС глава профильного комитета по международным делам Леонид Слуцкий.