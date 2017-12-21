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Партия роста на съезде выдвинет бизнес-омбудсмена Титова кандидатом в президенты России

Политика
21 декабря, 0:21 UTC+3 МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Ранее Титов сообщал, что планируется баллотироваться с программой экономических реформ "Стратегия роста"

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Партия роста в четверг, 21 декабря, проведет предвыборный съезд, на котором председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов будет утвержден кандидатом на пост главы государства.

"Партия роста проведет внеочередной съезд, на котором, как ожидается, будет принято решение о выдвижении лидера партии, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова в качестве кандидата на выборах главы государства 18 марта 2018 года", - сообщила пресс-служба партии.

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На съезде Титов выступит с политическим докладом, выскажутся члены федерального политсовета партии, представители регионального актива, после чего пройдет голосование за выдвижение кандидата.

Кандидатуру Титова рекомендовал съезду федеральный политсовет по итогам заседания в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) 26 ноября. До этого в Партии роста рассматривали возможность выдвинуть на президентские выборы одного из участников так называемых праймериз, проводившихся на партийном сайте, - федерального секретаря партии Александра Хуруджи, руководителя фракции в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву, интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева или бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Титов ранее заявил, что пойдет на выборы с программой экономических реформ "Стратегия роста", подготовленной Столыпинским клубом. Одна из главных целей программы - создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году.

Титову, как кандидату от непарламентской партии, для регистрации на выборах президента необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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Титов, Борис Юрьевич Дмитриева, Оксана Генриховна
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