Съезд партии "Яблоко" выдвинет Явлинского кандидатом в президенты РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Яблоко" откроется в четверг в Москве. Его основной целью станет выдвижение в качестве кандидата на выборах президента России основателя партии Григория Явлинского.

"Основная цель съезда, который начнет работать в четверг, - выдвижение кандидата на пост президента России", - сказала ТАСС председатель партии Эмилия Слабунова. "Партия давно уже определилась с кандидатом, год назад съезд решил выдвинуть кандидатом Григория Алексеевича Явлинского", - добавила она.

При этом Слабунова не считает предстоящий форум техническим. "Съезд обсудит политические вопросы, содержание программы кандидата и как осуществлять коммуникацию кандидата с избирателями", - рассказала председатель партии.

По ее словам, в числе актуальнейших политических вопросов - крымский. "Решение крымского вопроса важно для вывода страны из международной изоляции", - отметила Слабунова.

Первый день работы съезда пройдет в закрытом режиме. "Будут обсуждаться сугубо рабочие вопросы по подготовке к проведению кампании, сбору подписей за выдвижение кандидата", - сообщила она. "Планы проведения кампании не всегда следует предавать публичности", - объяснила Слабунова проведение закрытого заседания. Выдвижение кандидата произойдет, по ее словам, 22 декабря.

Старт за два года

Подготовку к президентским выборам партия "Яблоко" начала еще два года назад. В ходе подготовки к парламентским выборам 2016 года в партии неоднократно подчеркивали, что рассматривают участие в них не как самоцель, а в контексте долгосрочных планов на президентскую избирательную кампанию 2018 года. Задолго до ее старта партия приняла решение о выдвижении одного из своих основателей - Григория Явлинского - кандидатом на президентский пост. Отдельно оговаривалось, что согласие с этим будет ключевым условием для выдвижения кандидатов на думских выборах от "Яблока", что освобождает кандидатов от необходимости сбора подписей избирателей.

На выборах в Госдуму "Яблоко" потерпело поражение, набрав 1,99%. Но в 2017 году на муниципальных выборах в Москве партия заняла второе место после "Единой России", получив более 11% голосов. Избирательную кампанию в Москве "Яблоко" вело в союзе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, поддерживающим выдвижение Явлинского в качестве кандидата в президенты РФ.