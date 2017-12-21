Новым мэром Владивостока стал бизнесмен Виталий Веркеенко

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Дума Владивостока в четверг на очередном заседании назначила главой администрации города 44-летнего бизнесмена, генерального директора ООО "Технохолдинг Сумотори" Виталия Веркеенко. За него проголосовали 32 депутата из 32 присутствовавших на заседании, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Веркеенко считается избранным главой города", - подвел итог голосования председатель Думы Андрей Брик.

Выступая перед депутатами, Веркеенко подчеркнул, что хочет "превратить Владивосток из города надежды в город мечты". "Нам важно единство в развитии города", - отметил он.

Веркеенко будет приведен к присяге 28 декабря.

"Днем вступления в должность считается день решения об избрании. Не далее чем через 15 дней он примет присягу на заседании (городской Думы) 28 декабря", - сообщил Брик.

Бизнесмен отметил, что в своей работе готов использовать идеи, которые предлагали кандидаты на пост главы администрации в ходе проведения конкурсного отбора. "У нас есть сформированная команда развития из тех почти 60 кандидатов, которые участвовали в конкурсе", - сообщил он журналистам.

Место мэра Владивостока освободилось 3 ноября, когда находящийся в СИЗО в Москве избранный глава города Игорь Пушкарев добровольно сложил с себя полномочия.

Ранее президиум регионального политсовета партии "Единая Россия", которая имеет большинство в городской Думе, рекомендовал думской фракции поддержать кандидатуру Веркеенко.

Биография

Веркеенко родился в 1973 году в семье военного, в 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Муниципальное управление", имеет квалификацию "политолог-юрист". Был гендиректором ООО "Технохолдинг Сумотори" и спортивно-технического комплекса "Приморское кольцо", возглавлял департамент проектов и стратегического развития Приморского края, затем занялся автомобильным бизнесом .

В возглавляемый Веркеенко холдинг входит резидент Свободного порта Владивосток спорткомплекс "Приморское кольцо", который стал центром развития автоспорта на Дальнем Востоке. Другое входящее в холдинг предприятие, "Юбо-Сумотори", готовится к началу выпуска грузовиков по российско-китайскому проекту. Еще один завод "Прометей" - совместный проект холдинга с японскими партнерами - начнет строить в следующем году предприятие по выпуску электроавтомобилей.

Дело Пушкарева и выборы мэра

Владивосток остался без главы администрации в 2016 году, когда был задержан мэр Игорь Пушкарев. По версии следствия, в 2009-2014 годах он организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" стройматериалов по завышенным ценам, причем "Востокцемент" возглавляют близкие родственники Пушкарева. Муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" был нанесен крупный ущерб.

Следственные органы обвиняют Пушкарева, а также экс-директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" и гендиректора АО "Востокцемент" по статьям УК РФ о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании заведомо подложного документа и даче взятки. 15 ноября Верховный суд направил это уголовное дело в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.

Отбором кандидатов в мэры занималась конкурсная комиссия в составе восьми человек - от администрации Приморского края и Думы Владивостока. На конкурс было подано 56 заявлений, из которых были отобраны три кандидата - бизнесмен Веркеенко, и. о. главы горадминистрации Игорь Литвинов и общественный деятель Александр Юртаев.