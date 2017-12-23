Выступление Владимира Путина на XVII съезде "Единой России". Видеотрансляция

Во втором завершающем дне XVII съезда партии "Единая Россия" 23 декабря принимают участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Программа второго дня съезда включает проведение плановой ротации Высшего и Генерального советов партии и принятие ряда поправок в ее устав.

Также пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Центральной темой в повестке второго дня станут предстоящие выборы президента России.

В работе съезда принимают участие около 2,5 тыс. человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной и законодательной власти регионов, секретари региональных политсоветов партии, эксперты и ученые.