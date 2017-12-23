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Выступление Владимира Путина на XVII съезде "Единой России". Видеотрансляция

Политика
23 декабря, 13:51 UTC+3

В работе съезда принимают участие около 2,5 тыс. человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы

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© Михаил Метцель/ТАСС

Во втором завершающем дне XVII съезда партии "Единая Россия" 23 декабря принимают участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Программа второго дня съезда включает проведение плановой ротации Высшего и Генерального советов партии и принятие ряда поправок в ее устав.

Также пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Центральной темой в повестке второго дня станут предстоящие выборы президента России.

В работе съезда принимают участие около 2,5 тыс. человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной и законодательной власти регионов, секретари региональных политсоветов партии, эксперты и ученые.

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Темы
XVII съезд "Единой России" Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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