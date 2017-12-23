Грудинин предложен съезду КПРФ для выдвижения кандидатом в президенты

СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. / ТАСС/. Директор подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" предложен высшему руководящему органу КПРФ - съезду партии - кандидатом для выдвижения на президентских выборах, которые пройдут в России в марте следующего года. Об этом сообщил на съезде член ЦК КПРФ, председатель кадровой комиссии при президиуме ЦК партии Николай Сапожников.

"Я думаю, что будет очень символично, если кандидатом от КПРФ на выборы пойдет руководитель "Совхоза имени Ленина" Ленинского района Московской области Павел Николаевич Грудинин", - заявил Сапожников.

По его словам, Грудинин "построил город-сад в Подмосковье", а на это "способен только народный талант, которым обладает Павел Николаевич". "Он генетически заряжен на движение вперед и просто нуждается в нашей поддержке. Если мы его поддержим, то страна превратится в город-сад", - заявил коммунист.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил надежду, что съезд КПРФ в субботу подтвердит решение президиума и пленума ЦК партии о выдвижении Грудинина в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся весной следующего года. При этом сам Зюганов станет руководителем предвыборного штаба.